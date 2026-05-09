Chivas vivió una semana completamente fuera de lo común luego de que Amaury Vergara se enfrentara públicamente a la Selección Mexicana para defender los intereses del Guadalajara y de sus futbolistas convocados. La postura del dueño rojiblanco fue ampliamente respaldada por la afición, que durante los últimos días mostró un cambio importante en su percepción hacia el dirigente, aplaudiendo la manera en la que protegió al club.

Sin embargo, eso no significa que la afición haya dejado de exigir cambios importantes dentro de la institución. Aprovechando las publicaciones relacionadas con el aniversario número 120 del Guadalajara, muchos aficionados rojiblancos inundaron las redes sociales de Amaury Vergara con mensajes y peticiones, esperando que el dirigente tome nota de las áreas de mejora que consideran prioritarias. Entre todas ellas, la exigencia más repetida fue que se le dé mucha más atención al equipo femenil.

Y es que después de la eliminación de Chivas Femenil en Cuartos de Final ante Pachuca, el ambiente alrededor del proyecto se ha tensado bastante. A esto se sumaron además los videos que circularon recientemente, donde se observa al entrenador Antonio Contreras gritando y jaloneando a algunas jugadoras, situación que provocó todavía más molestia entre los aficionados. Por supuesto, la gestión de Nelly Simón también ha sido duramente cuestionada debido al presente que vive el equipo rojiblanco.

Por ello, habrá que esperar para ver si durante el próximo mercado de verano la directiva decide realizar cambios importantes dentro de Chivas Femenil. Cabe recordar que, antes de iniciar el Clausura 2026, ya existían fuertes rumores que apuntaban a que tanto Antonio Contreras como Nelly Simón estarían viviendo su última oportunidad dentro del proyecto, misma que finalmente no aprovecharon al quedarse nuevamente sin levantar el título.

Amaury Vergara estuvo presente en el entrenamiento con la afición

Amaury Vergara también ha tenido una presencia mucho más cercana de lo habitual alrededor del equipo en los últimos días. El dueño rojiblanco incluso estuvo presente en el entrenamiento abierto realizado en el Estadio Akron junto a cerca de 2500 aficionados, donde se le vio cantando y alentando junto a la afición. Con ello, el dirigente dejó claro que confía plenamente en el equipo y en la posibilidad de remontar la serie ante Tigres.