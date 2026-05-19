Ángel Sepúlveda agradeció el apoyo incondicional de la afición de Chivas y aseguró que el equipo seguirá luchando

Luego de la dolorosa eliminación del Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, varios jugadores rojiblancos comenzaron a pronunciarse en redes sociales para agradecer el apoyo de la afición.

Uno de ellos fue Ángel Sepúlveda, quien compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram tras quedar fuera de la lucha por el título ante su exequipo.

El delantero mexicano expresó el orgullo que siente por pertenecer al Rebaño Sagrado, además de destacar el esfuerzo realizado por el plantel durante el semestre.

“Qué orgullo pertenecer! Y arriba las Chivas! intentamos siempre entregar lo mejor para el bien de todo el equipo y seguiremos con fe y valentía intentándolo hasta que se dé gracias a todos el apoyo de verdad son únicos”.

Cabe mencionar que durante el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara mostró momentos importantes que ilusionaron a sus seguidores, logrando instalarse entre los mejores cuatro equipos del certamen.

¿Cuándo regresa Chivas a la actividad?

Después de reunirse con Amaury Vergara, el Club Deportivo Guadalajara rompió filas para tomarse aproximadamente tres semanas de vacaciones para reportar en Verde Valle el 15 de junio e iniciar con la pretemporada con miras al Torneo Apertura 2026.