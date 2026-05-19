Gabriel Milito dio de qué hablar en todo el mundo debido a que afirmó que Chivas no necesitaba refuerzos para el Apertura 2026 a pesar de la derrota ante Cruz Azul. Tras sus palabras, dieron a conocer que el dentro del Guadalajara vieron en las palabras del argentino el respaldo a la plantilla en un momento en el que podrían aparecer señalados por no alcanzar el objetivo.

“Estoy muy contento con el equipo de jugadores y con el plantel que se conforma en el club. Según qué pase veremos cómo reorganizar la plantilla para la temporada que viene, pero con los jugadores que tenemos siento que podemos ser competitivos en la temporada que viene. En este momento no siento que necesitemos refuerzos”, declaró el argentino en conferencia de prensa luego de la derrota ante la Máquina.

Dos días después de la derrota ante Cruz Azul, César Huerta reveló que las palabras de Gabriel Milito en el vestidor de Chivas cayeron de la mejor manera. Según sus fuentes, los jugadores consideran que el entrenador los respaldó a pesar de que no hayan podido alcanzar la Final del Clausura 2026.

Milito aseguró que no necesita refuerzos. (Foto: IMAGO7)

“Esta declaración que escuchamos ahora de Gabi Milito cayó muy bien en el vestidor. Se los platico porque soy su amigo. Cayó muy bien en el vestidor. Muy bien, muy bien. El plantel está muy contento con Milito por jugársela con ellos, por partirse la madre con ellos. Esta aclaración me decían que cayó muy bien en el grupo, en el vestidor porque la sintieron como un respaldo, como un espaldarazo en un momento muy duro para todos”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Chivas y su postura para el mercado de pases

En medio de este contexto, César Huerta dio a conocer que en Chivas no se cierran al mercado de pases por tres motivos: si se dan salidas de jugadores, si hay oportunidades de mercado y si Gabriel Milito cambia de opinión y necesita un refuerzo en particular.