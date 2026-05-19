Hugo Camberos vuelve a estar en la mira de otros equipos, y ahora uno de la Liga MX podría ir por él para el próximo torneo.

Hugo Camberos se ha convertido en uno de los jugadores que más conversación generan entre la afición de Chivas. A pesar de tener pocos minutos bajo el mando de Gabriel Milito, cada vez que entra al terreno de juego logra mostrarse como un futbolista sumamente desequilibrante y peligroso para las defensas rivales, algo que ha provocado constantes cuestionamientos sobre por qué no tiene una participación más importante dentro del equipo rojiblanco.

Precisamente esta situación ha provocado que los rumores sobre una posible salida del Guadalajara aparezcan constantemente. Aunque todo parece indicar que Camberos está cómodo con el proyecto de Gabriel Milito y convencido de seguir creciendo en Chivas, también es una realidad que cualquier futbolista busca tener la mayor cantidad de minutos posibles, especialmente cuando siente que puede aportar mucho más dentro del campo.

Hugo Camberos parece tener muy buena relación con Gabriel Milito.

En horas recientes surgió el rumor de que el Club América estaría interesado en Hugo Camberos, situación que rápidamente fue descartada por el periodista Jesús Bernal. Sin embargo, existe otra posibilidad mucho más realista y que incluso viene sonando desde hace varios meses, dejando abierta la puerta para que el canterano rojiblanco pueda convertirse en objetivo de otro equipo importante de la Liga MX.

Se trata de Rayados de Monterrey, ahora dirigidos por Matías Almeyda, quien según reportes de Diario AS ya había mostrado interés en Hugo Camberos cuando todavía estaba ligado al Sevilla al inicio de la temporada pasada. Por ello, tendría mucho sentido que Almeyda vuelva a buscar al juvenil ahora desde Monterrey, pues encaja perfectamente en el perfil ofensivo y dinámico que suele buscar el estratega argentino, quien sí suele jugar con extremos, la posición natural de Camberos.

Chivas se ha negado en varias ocasiones a dejar salir a Hugo Camberos

A pesar de que Hugo Camberos no ha tenido demasiados minutos con Gabriel Milito, la postura de Chivas respecto al canterano ha sido muy clara. El Guadalajara ya rechazó anteriormente ofertas importantes tanto de compra como de préstamo por el futbolista, incluyendo intereses del Brujas de Bélica y del Toluca. Por ello, todo apunta a que sería muy complicado que la directiva rojiblanca decida vender ahora a uno de sus talentos más prometedores, incluso si el interés llega desde un club poderoso como Rayados.