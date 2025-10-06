Matías Almeyda sorprendió a todos con su Sevilla el fin de semana pasado tras propinarle un baile al FC Barcelona. En ese sentido, su estancia en España no sería breve y para el siguiente mercado podría apostar con jugadores de la Liga MX, especialmente del Club Deportivo Guadalajara.

De acuerdo con el periodista Carlos López, dentro de los objetivos del estratega argentino estaría una de las nuevas joyas de Chivas: Hugo Camberos, quien dicho sea de paso, se encuentra disputando con la Selección Mexicana Sub-20 el Mundial de Chile 2025.

El futbolista de 18 años de edad se ha ido ganando poco a poco la confianza de Gabriel Milito y no sería la primera vez que se escuchan sondeos por él del Viejo Continente, pues hace unos meses se habló de que algunos equipos se encontraban siguiendo su desempeño en el Rebaño Sagrado.

Hugo Camberos / GettyImages

Cabe mencionar que su representante, Matías Bunge, es quien le está buscando su primera aventura en el futbol europeo y qué mejor sería que de la mano del ‘Pelado’, con quien el Club Deportivo Guadalajara logró cuatro títulos:Una Supercopa MX en 2016, el campeonato de Liga MX en 2017, la Copa MX en ese mismo año y la Concachampions en 2018.

¿Cuál es el valor de Hugo Camberos en las Chivas?

Actualmente, no existe una cifra oficial del valor de Hugo Camberos, pero el sitio especializado Transfermarkt, lo tiene tasado en 2.5 millones de euros, es decir, poco más de 53 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, pero tratándose de la nueva perla de Chivas, podrían pedir más.