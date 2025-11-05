Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos en el Apertura 2025. Aunque el inicio del torneo estuvo lleno de dudas y críticas, el equipo de Gabriel Milito logró recomponer el rumbo y hoy es uno de los clubes que mejor cierra la fase regular, con su lugar en la Liguilla prácticamente asegurado y con la ilusión de ser un contendiente serio al título.

Sin embargo, incluso en medio del buen momento que vive el equipo, siempre surgen situaciones que llaman la atención. Una de ellas ocurrió durante el entrenamiento de este miércoles, cuando un video publicado por la cuenta oficial de Chivas generó sorpresa y comentarios en redes sociales, pues en él parece que los jugadores ignoran a Hugo Camberos y evitan pasarle el balón.

En el clip, se observa a los futbolistas rojiblancos disputando la posesión del balón en una especie de “torito”, mientras Camberos, ubicado muy cerca de la cámara y de espaldas, pide varias veces el balón sin recibirlo. La escena no pasó desapercibida para los aficionados del Rebaño Sagrado, quienes reaccionaron con humor y curiosidad ante lo que parecía una especie de “exclusión” del juvenil.

Más allá del video, lo cierto es que Gabriel Milito no parece tenerle demasiada confianza a Hugo Camberos. A pesar de su talento y de haber mostrado condiciones interesantes, especialmente con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile, el joven atacante lleva dos partidos consecutivos sin jugar, permaneciendo en la banca desde la derrota frente a Querétaro.

Hugo Camberos sigue en la mira del fútbol europeo y su salida de Chivas podría darse pronto

Cabe recordar que Hugo Camberos estuvo muy cerca de dejar Guadalajara el pasado verano, cuando el Brujas de Bélgica mostró un interés real en ficharlo. Aunque la directiva rojiblanca rechazó la oferta, es muy probable que en el próximo mercado de invierno o incluso en verano vuelvan a reactivarse las negociaciones, pues su juventud y talento siguen siendo un atractivo importante para clubes europeos.