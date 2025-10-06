La directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez e Iván Alonso, presidente y director deportivo, respectivamente, ya se encuentran analizando refuerzos para la siguiente campaña de la Liga MX y uno de sus objetivos principales es uno de los mejores jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

Se trata nada más y nada menos que de Roberto Alvarado, quien en estos momentos se encuentra en recuperación tras sufrir una lesión. El atacante mexicano es una de las cartas fuertes que maneja la dirigencia del conjunto de La Máquina para el mercado de invierno, de acuerdo con W Deportes, ante la posible salida de Mateusz Bogusz.

Roberto Alvarado / GettyImages

¿Cuál es el valor de la cláusula de salida de Roberto ‘Piojo’ Alvarado en Chivas?

Si bien la cúpula de Chivas tasó la cláusula de salida del ‘Piojo’ Alvarado en alrededor de 15 millones de dólares, la directiva de Cruz Azul todavía tiene en su poder el 50 por ciento de la carta, así que solo tendrían que poner la mitad para que se hagan de sus servicios de cara al Torneo Clausura 2025.

Cabe mencionar que hace unos meses se dio a conocer que Roberto Alvarado ya no estaba contento en Guadalajara, pero con la llegada de Gabriel Milito podría haber cambiado su decisión, aunque de cara a diciembre todo puede pasar, pero esperemos que se quede más tiempo en Verde Valle.

Señalar que hasta ahora Roberto Alvarado suma 531 minutos disputados, divididos en siete encuentros, seis de ellos como titular, además, registra dos goles, los cuales fueron ante Xolos de Tijuana y el Club América, dentro de la Jornada 6 y 8, respectivamente.