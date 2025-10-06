Las Chivas de Guadalajara sumaron su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2025 de la Liga MX tras derrotar por 2-1 a Pumas UNAM en condición de visitante, por la Jornada 12. El Rebaño Sagrado logró dar vuelta al marcador gracias a los goles de Armando González y Daniel Aguirre. Ahora se viene una semana de descanso a raíz de la Fecha FIFA.

Luego de vencer a Necaxa y Puebla, el conjunto dirigido por Gabriel Milito tuvo una importante prueba en el Estadio Olímpico Universitario, donde visitó a Pumas. Aunque comenzó en desventaja, el Rebaño no bajó los brazos y se llevó tres puntos muy valiosos que lo acercan a la Liguilla.

Armando González le envió un mensaje a Javier Aguirre

Aunque se especuló con su posible convocatoria a la Selección Mexicana, finalmente Armando González no fue incluido en la lista del entrenador Javier Aguirre. Lejos de bajar los brazos, la Hormiga respondió con otro gol para el Rebaño Sagrado, esta vez para empatar el juego ante Pumas de cabeza. En conferencia de prensa, Gabriel Milito lo llenó de elogios. Ya son seis los goles del canterano de 22 años en este Apertura 2025.

Chivas se acerca a puestos de Liguilla: ¿Cómo quedó en la tabla de posiciones?

Con tres victorias consecutivas, está claro que el Guadalajara ha recuperado mucho terreno en la tabla de posiciones. Sin embargo, tras derrotar a Pumas, continúa en el 9° lugar con 17 unidades, aunque a sólo tres puntos de Tijuana, el sexto clasificado que por ahora entraría directo a Liguilla.

El Femenil también remontó contra Pumas y lleva cinco victorias seguidas

En el primer turno de este domingo, Chivas Femenil logró una épica victoria por 4-3 sobre Pumas, en un encuentro cargado de emociones. Las rojiblancas lo perdían en dos ocasiones: primero 0-2 y luego 2-3, pero una y otra vez se repusieron hasta dar vuelta el marcador con goles de Denise Castro, Viridiana Salazar (x2) y la histórica Alicia Cervantes de manera agónica. Ya son cinco triunfos en fila para las dirigidas por Antonio Contreras, que se ubican en el cuarto lugar de la tabla.

Chivas derrotó a Pumas, que falló un penal en la última jugada

El Rebaño se impuso como visitante frente al conjunto universitario, gracias a los goles de Armando González y Daniel Aguirre. Cuando parecía que todo acababa en igualdad, el recién ingresado Aguirre apareció por sorpresa dentro del área y empujó un centro de Bryan González, quien jugó un gran partido. Sin embargo, Chivas tuvo que sufrir por culpa de una infracción del cuestionado Gilberto Sepúlveda, que ingresó en los minutos finales y cometió un penal que Álvaro Angulo estrelló en el travesaño antes del silbatazo final.