Como lo dijo Andrés Vaca en la transmisión del partido, el Club Deportivo Guadalajara sacó una gran victoria en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante Pumas gracias a los goles de Armando ‘Hormiga’ González y Daniel Aguirre en los minutos finales.

Al minuto 89, los pupilos de Gabriel Milito recuperaron el esférico y se fueron con todo al atacante. Bryan González desbordó por el sector izquierdo para mandar un centro peligroso que fue aprovechado por Daniel Aguirre para vencer a Keylor Navas y con esto darle la tercera victoria consecutiva a las Chivas en el Torneo Apertura 2025.

Con este triunfo, el Club Deportivo Guadalajara se mete de lleno en la pelea por la clasificación directa, pues ahora suma 18 unidades, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco descalabros, ubicándose en la octava posición de la tabla general.

¿Cuáles son los números de Daniel Aguirre en el Torneo Apertura 2025?

Al igual que Armando ‘Hormiga’ González, Daniel Aguirre se ha ganado la confianza de su entrenador, Gabriel Milito. En el Torneo Apertura 2025, suma paenas un gol, este que le hizo en los últimos minutos a los Pumas, y ha disputado seis encuentros, cuatro de ellos como titular.

Cabe mencionar que ahora toca darle vuelta a la página y aprovechar la Fecha FIFA para corregir algunos puntos, e iniciar la preparación para el compromiso ante Mazatlán FC, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, el sábado 18 de octubre.