El partido entre Pumas y Chivas se mantiene 0-0, pero ya tuvo una jugada que pudo cambiarlo todo. Santiago Sandoval, canterano rojiblanco, estuvo a punto de firmar un golazo a los 11 minutos del primer tiempo, cuando recortó dos veces dentro del área y, tras dejar rivales en el camino, remató con potencia por encima del arco.

Antes de esa acción, el joven atacante ya había probado suerte con un disparo de derecha luego de un balón suelto en el área. Sin embargo, el portero Keylor Navas respondió bien y logró rechazar el intento hacia afuera.

Con estas aproximaciones, Sandoval se convirtió en el jugador más peligroso de Chivas en el arranque del partido, generando las mejores ocasiones para su equipo en un duelo que sigue sin goles en el Estadio Olímpico Universitario.