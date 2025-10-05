En el Estadio Akron, Chivas Femenil volvió a ver acción debido a que enfrentó a Pumas y ganó, en un partido épico, por 4-3 en la jornada 14 del Apertura 2025. El equipo rojiblanco parecía que poco podía hacer para evitar los golazos de Angelina Nicole Hix, pero en el segundo tiempo aparecieron Denise Castro y Viridiana Salazar y Alicia Cervantes para brutal remontada.

El equipo de Antonio Contreras llegaba a este encuentro con el objetivo de estirar su racha de victoria en la Liga MX. Especialmente porque no ha parado de ganar en cada uno de sus partidos desde que se impuso por 2-0 ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el primer tiempo Chivas quiso marcar la diferencia con Alicia Cervantes y Denisse Castro, pero los goles no llegaron. Las anotaciones que si se dieron fueron de Angelina Nicole Hix debido a que anotó un golazo de larga distancia y otro de cabeza para mandar a Pumas al descanso ganando por dos goles de diferencia.

Chivas tuvo que trabajar para rescatar un punto contra Pumas.

En la segunda mitad, las Chingonas enviaron al campo Viridiana Salazar y poco pudieron hacer porque las Universitarias lograron cortar todos los caminos sobre su portería. Sin embargo, en menos de cinco minutos el Guadalajara empató. Primero llegó Denise Castro apareció tras un gran centro de Gabriela Valenzuela, mientras que Viridiana Salazar apareció con un brutal tiro para por el marcador en tablas.

A pesar de la remontada, Pumas volvió aparecer con un golazo Riveiro, quien dejó en ridículo a Blanca Felix, para poner por 3-2 parcial. De todas maneras, Viri apareció nuevamente con otro golazo ante una Wendy Toledo que poco pudo hacer para evitar que caiga su portería. Pero la historia no cerró ahí debido a que apareció Licha Cervantes para poner 4-3 en un cierre épico.

De esta manera, Chivas Femenil cierra la jornada en la cuarta posición con 29 puntos, mientras que Pumas es séptima con 22 unidades. El próximo juego de las rojiblancas será ante Mazatlán por la jornada 15 en el Estadio Akron.

