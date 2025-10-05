Tal y como dijo Gabriel Milito hace algunas semanas atrás, las Chivas de Guadalajara tienen poco margen de error en el Apertura 2025 de la Liga MX. Si pretende alcanzar la clasificación directa a la Liguilla, el Rebaño debe tener un buen cierre de fase regular.

Por eso el encuentro de este domingo frente a Pumas, en condición de visitante, era importante para las aspiraciones del conjunto rojiblanco. Los universitarios llegan al duelo por la Jornada 12 apenas un punto por debajo del Guadalajara, que está 9°, por ahora en zona de Play-In.

Chivas derrotó a Pumas por 2-1 y llegó así a su tercera victoria consecutiva, luego de lo que fueron sus juegos ante Necaxa y Puebla en un momento clave del semestre. Ahora el objetivo es continuar escalando en la tabla de posiciones para evitar el Play-In y meterse directo en la Liguilla de la Liga MX. Tras enfrentar a Pumas, al Rebaño le quedarán sus duelos ante Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pchuca y Rayados.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2025