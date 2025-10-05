Chivas Femenil logró una importante victoria en el Estadio Akron luego de haber superado por 4-3 a Pumas por la jornada 14 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el gigante de Zapopan repasa cómo quedaron las rojiblancas en la tabla general de posiciones de la Liga MX. ¿A cuántos puntos quedaron de las superlíderes?

Sin dudas lo vivido en Guadalajara no es apto para cardíacos, ya que son pocos los que pueden soportar este brutal ida y vuelta en el marcador. Especialmente porque las chingonas se fueron al descanso perdiendo por 2-0 y con unos segundos 45 minutos que se iban a hacer cuesta arriba.

En el segundo tiempo apareció Denise Castro de cabeza para descontar y cinco minutos después Viridiana Salazar puso el marcador en tablas con una brutal bolea. Riveiro apareció para poner en ventaja a las Universitarias, pero nuevamente Viri dijo que el partido no pasaba del empate con su doblete. Sin embargo, Licha Cervantes apareció en las alturas para anotar el 4-3 final.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Chivas Femenil se ubica en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 29 puntos. De esta manera, las rojiblancas igualaron la línea de unidades de América, terceras por diferencia de gol, y a cuatro de Tigres UANL, equipo que es súper líder de la fase regular.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Chivas Femenil volverá a tener acción en el Apertura 2025 de la Liga MX el próximo domingo 12 de octubre cuando enfrente a Puebla a las 11:00 del Centro de México. El partido correspondiente a la jornada 15 del campeonato se llevará adelante en el Estadio Akron, por lo que será transmitido por Amazon Prime en México.