Este viernes Viridiana Salazar escribió su nombre con letras de oro en los libros de historia de la Liga MX Femenil tras marcar su gol 100 como profesional en el partido de nuestras Chivas Femenil ante Necaxa Femenil por la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

13 minutos fueron suficientes para que la jugadora del Club Deportivo Guadalajara se hiciera presente en el marcador para poner el 2-0 ante Necaxa Femenil, luego de recibir un servicio por el área de Joseline Montoya para solo empujar el esférico.

Posteriormente, Alicia Cervantes marcó el tercero de la noche en la cancha del Estadio Akron, para poner el marcado 3-0 frente a Necaxa Femenil. No obstante, la cuenta no quedó ahí, pues ya en el tiempo agregado volvió a aparecer “Licha” Cervantes para marcar su gol 152 en la Liga MX Femenil.

¿En lugar terminó Chivas Femenil en el Torneo Apertura 2025?

Tras la victoria frente a Necaxa Femenil en la última fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, el Club Deportivo Guadalajara culminó la campaña regular en la quinta posición con 33 unidades, con un balance de 10 victorias, tres empates y cuatro descalabros.