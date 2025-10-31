Quedan dos fechas para que culmine la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y la mayoría de las directiva de los equipos del futbol mexicano ya comienzan a trabajar en el armado de sus plantillas para la siguiente campaña y una de esas es la del Club Deportivo Guadalajara.

Tras la desafortunada lesión de Diego Campillo, la prioridad de la dirigencia de Chivas es fichar un defensa central para el Torneo Clausura 2026 y una de las opciones que manejan es Eduardo Águila, actual elemento del Atlético de San Luis, de acuerdo con información de Jesús Bernal, reportero de ESPN.

No obstante, no es la primera opción, sino César Montes, pero en Verde Valle ven difícil que el ‘Cachorro’ acepte regresar al balompié azteca antes de la Copa del Mundo, por lo que han puesto la mirada en el zaguero del conjunto potosino.

Chivas busca el reemplazo de Diego Campillo.

¿Cuánto pagaría Chivas por Eduardo Águila?

Si tomamos en cuenta loe datos del sitio especializado Transfermarkt, el valor de Eduardo Águila es de aproximadamente 4 millones de dólares, es decir, poco más de 74 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, de modo que esto podría desembolsar la directiva del Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que Eduardo Águila se ha convertido en una pieza importante de Guillermo Abascal. Hasta ahora suma 1339 minutos disputados, divididos en 15 partidos, 14 de ellos como titular, además de un gol, el cual fue precisamente ante Chivas.