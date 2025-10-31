El próximo domingo, Chivas y Pachuca protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Jornada 16 del Apertura 2025, ya que ambos equipos llegan con una diferencia mínima en la Tabla General: el Rebaño Sagrado se encuentra en el sexto lugar con apenas un punto de ventaja sobre los Tuzos, que marchan séptimos.

Chivas y Pachuca se enfrentan este domingo.

El encuentro promete ser muy parejo, pues los dos clubes buscarán cerrar la fase regular de la mejor manera posible. Además, el ganador del partido podría quedarse definitivamente con la sexta posición de la clasificación, a reserva de lo que ocurra en otros encuentros de la última jornada.

Sin embargo, algo que llamó la atención en la previa fue que la página oficial de Chivas, sin querer, mostró a los Tuzos como favoritos. Esto se debe a un banner de la casa de apuestas Caliente, cuyos momios para este duelo señalan una ligera ventaja para los hidalguenses.

La localía en el Estadio Hidalgo podría ser el factor que incline los momios hacia el lado de Pachuca, aunque este tipo de números no reflejan necesariamente la realidad futbolística. Gabriel Milito y sus dirigidos confían en mantener el buen momento del equipo y asegurar su boleto directo a la Liguilla, dependiendo de los resultados de la jornada.

Chivas tiene antecedentes muy positivos cuando enfrenta a Pachuca, especialmente en su casa

Por otro lado, la información elaborada por el propio equipo de comunicación del club rojiblanco da motivos para creer en una nueva victoria del Rebaño. Por ejemplo, Chivas suma seis partidos sin perder frente a los Tuzos, y en sus últimas tres visitas a la Bella Airosa registra dos triunfos y un empate.