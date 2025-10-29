Con su contundente triunfo ante el Atlas, sumado al empate de Pachuca frente a Toluca y la derrota de Xolos ante Tigres, el Guadalajara logró escalar al 6º lugar de la Tabla General, colocándose en zona de Liguilla directa por primera vez en el torneo.

El próximo partido del Rebaño será ante Pachuca, precisamente el equipo que ocupa el 7º puesto, por lo que el duelo será clave para mantener esa posición. Además, Tijuana y Juárez, con 21 y 20 puntos respectivamente, también siguen al acecho, mientras que Chivas suma 23 unidades.

El Guadalajara podría asegurar su clasificación directa a Liguilla en esta misma Jornada si se cumple una combinación específica de resultados: que Juárez no le gane al Atlético de San Luis, que Xolos empate o pierda contra Pumas, y que Chivas derrote a Pachuca. Si esos tres escenarios ocurren, el Rebaño amarrará su lugar entre los seis mejores.

De cumplirse esta combinación, el Rebaño Sagrado llegaría mucho más tranquilo a la última Jornada ante Monterrey, lo que le permitiría a Gabriel Milito realizar los ajustes tácticos que considere necesarios de cara a la Liguilla, sin la presión de jugarse el pase directo.

Chivas deberá considerar la Fecha FIFA al terminar la fase regular de la Liga MX

Una vez concluida la fase regular, llegará la Fecha FIFA del 10 al 19 de noviembre, lo que podría ser beneficioso para el conjunto rojiblanco, pues le permitirá descansar a sus jugadores y evitar sobrecargas musculares como la que obligó a Milito a sustituir a Armando González al medio tiempo del partido frente a Querétaro.