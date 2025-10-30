Pachuca lleva varios meses enfrentando problemas legales relacionados con sus derechos de transmisión, una situación que incluso provocó que uno de sus partidos no se transmitiera por ninguna televisora el torneo pasado, cuando recibieron al América en el Clausura 2025. Desde entonces, el tema ha generado incertidumbre entre los aficionados sobre cómo y dónde ver los encuentros de los Tuzos como locales.

La polémica volvió a escalar esta semana luego de que Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, recibiera una orden de aprehensión por no presentarse a dos audiencias relacionadas con dicho caso. Esta noticia encendió las alarmas entre los seguidores de Pachuca y Chivas, ya que muchos temen que el partido del próximo domingo pueda quedarse nuevamente sin transmisión.

Sin embargo, la orden judicial no va dirigida contra Grupo Pachuca como institución, sino directamente hacia Jesús Martínez, por lo que en teoría esto no debería afectar la transmisión del encuentro. Aun así, la Liga MX anunció oficialmente la transmisión del partido y generó confusión entre los aficionados por los detalles que aparecieron en su comunicado.

La Liga MX solo incluyó transmisión por Caliente TV.

De acuerdo con lo que se ha manejado en los últimos meses, los partidos del Pachuca como local deberían transmitirse por la plataforma gratuita Tubi. No obstante, en la página oficial de la Liga MX se indica que el duelo ante Chivas irá exclusivamente por Caliente TV, una plataforma de paga, lo que provocó preocupación y molestia entre ambas aficiones.

¿Entonces cómo y cuándo se podrá ver el Pachuca vs Chivas del Apertura 2025?

A pesar del anuncio de la Liga MX, todo apunta a que el partido sí será transmitido por Tubi, como ha ocurrido desde que el Pachuca inició su relación con la plataforma. Por lo tanto, no debería haber problema para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro, ya que Tubi está disponible en prácticamente cualquier dispositivo inteligente. El partido se disputará este domingo a las 7:00 pm y cerrará la Jornada 16 del Apertura 2025.