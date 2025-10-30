Este martes, un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, en el marco de una disputa legal relacionada con los derechos de transmisión de los equipos Pachuca y León. La noticia causó una gran sacudida en el futbol mexicano, pues involucra directamente a uno de los empresarios más influyentes de la Liga MX.

En esta misma batalla legal ya se habían vivido consecuencias importantes, como cuando el Pachuca no pudo transmitir su partido contra el América durante el Clausura 2025. Por esa razón, muchos aficionados temían que la historia se repitiera y el duelo frente a Chivas de este domingo también quedara sin señal.

Pachuca incrementó los precios de los boletos ante Chivas

Sin embargo, en esta ocasión la orden judicial va dirigida específicamente contra Jesús Martínez y no contra Grupo Pachuca o sus filiales, por lo que no existe ningún impedimento legal para la transmisión del partido. Así que, por ahora, los aficionados pueden estar tranquilos: el encuentro entre Pachuca y Guadalajara sí podrá verse con normalidad.

El partido se disputará este domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m., cerrando la Jornada 16 de la Liga MX. La transmisión se mantendrá a través de la plataforma Tubi, la cual puede descargarse en dispositivos inteligentes como televisores, teléfonos o consolas de videojuegos.

La importancia deportiva del Pachuca vs Chivas: el Rebaño puede asegurar Liguilla

En lo deportivo, este compromiso es vital para Chivas, que necesita ganar para mantener el sexto lugar en la Tabla General y así aspirar a la Liguilla directa. Además, al ser el último partido de la jornada, el Rebaño Sagrado llegará conociendo los resultados de Xolos y Juárez, que podrían asegurarle su puesto entre los seis mejores a falta de una fecha para terminar la fase regular.