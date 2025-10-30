El proyecto de Gabriel Milito con Chivas comenzó con muchas dudas. En las primeras jornadas del Apertura 2025, los resultados no acompañaban y varios de los cambios que propuso el técnico argentino no terminaban de convencer a la afición rojiblanca.

Uno de esos ajustes fue el de colocar a Luis Romo como defensa central, a pesar de que había desarrollado prácticamente toda su carrera como mediocampista. Sin embargo, tanto Milito como el propio jugador demostraron que la decisión fue un acierto, transformando lo que parecía un experimento arriesgado en una de las claves del buen momento del equipo.

Ahora los datos respaldan esta elección. De acuerdo con un análisis de la plataforma Statisticks, que evaluó el rendimiento de todos los defensores centrales de la Liga MX, Romo se encuentra entre los jugadores con mayor número de duelos 1 vs 1 y también entre los que más ganan, posicionándose como uno de los más efectivos en su posición.

En ese mismo análisis también destaca el gran torneo de Diego Campillo, quien aparece en un nivel por encima del promedio y muy cerca del propio Romo en las estadísticas. Lamentablemente, Campillo se perderá el resto del torneo por lesión, justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Luis Romo está en la lista para ir al Mundial, pero rendiría mejor en la posición en la que juega en Chivas

Finalmente, Luis Romo se perfila como uno de los principales candidatos a ser convocado al Mundial 2026. Aunque su reciente actuación con la Selección Mexicana ante Ecuador no fue la mejor, si Javier Aguirre lo utiliza en la misma posición que ocupa en Chivas, podría mostrar todo el potencial que ha consolidado en este nuevo rol defensivo.