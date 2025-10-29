Chivas dio una de sus mejores exhibiciones del torneo al golear 4-1 al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, en un partido donde prácticamente todo el equipo tuvo un gran desempeño. Naturalmente, quien se robó los reflectores fue Armando González, autor de tres de los cuatro goles del Rebaño Sagrado, pero no fue el único que llamó la atención con su desempeño.

Junto a La Hormiga, Efraín Álvarez y Luis Romo también destacaron por sus actuaciones, siendo fundamentales en sus respectivas posiciones. Su desempeño fue reconocido por la Liga MX, que los incluyó en el Equipo de la Jornada 15, integrando la lista de los once mejores futbolistas de la fecha.

Luis Romo tuvo un papel sobresaliente tanto en defensa como en ataque, marcando el tercer gol que convirtió el partido goleada. Efraín Álvarez, por su parte, fue determinante en la creación de juego, aportando una asistencia precisa para el primer tanto de Armando González. Ambos jugadores aportaron liderazgo y visión, que fueron claves para mantener el control del partido.

Por su parte, Armando González firmó una actuación redonda, al punto de que la plataforma Sofascore lo calificó con un 10 perfecto. El joven delantero no solo fue elegido como el Jugador del Partido, sino también como el mejor futbolista de toda la Jornada 15 del Apertura 2025 por dicha plataforma.

Fuente: Sofascore

Gabriel Milito también fue reconocido por la Liga MX tras la goleada al Atlas

El reconocimiento también alcanzó al estratega Gabriel Milito, quien fue seleccionado por la Liga MX como el Director Técnico del 11 Ideal. Su planteamiento táctico fue clave, especialmente con la jugada prefabricada que abrió el marcador y la presión alta que descolocó completamente al Atlas desde los primeros minutos.