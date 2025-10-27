El Clásico Tapatío representa una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano, por lo que ha sido escenario de innumerables emociones y enfrentamientos memorables. En el Apertura 2025, Chivas consolidó su dominio histórico sobre Atlas con una contundente victoria por 4-1, ampliando su ventaja en el historial general.

Historial del Clásico Tapatío

Partidos jugados: 295

Victorias de Chivas: 111

Victorias de Atlas: 95

Empates: 89

Goles a favor: Chivas 412 – Atlas 392

Estos números reflejan la supremacía de Chivas en el Clásico Tapatío, con una diferencia de 16 victorias y un saldo positivo de goles.

Últimos enfrentamientos

Analizando los últimos 10 encuentros entre Chivas y Atlas, también se observa una tendencia favorable para el Rebaño Sagrado:

Apertura 2022, Jornada 8: Chivas 1-1 Atlas

Clausura 2023, Jornada 13: Atlas 3-3 Chivas

Clausura 2023, Cuartos de final ida: Atlas 1-0 Chivas

Clausura 2023, Cuartos de final vuelta: Chivas 1-0 Atlas

Apertura 2023, Jornada 12: Chivas 4-1 Atlas

Clausura 2024, Jornada 17: Atlas 0-1 Chivas

Apertura 2024, Jornada 11: Chivas 2-3 Atlas

Apertura 2024, Play-In: Chivas 1-2 Atlas

Clausura 2025, Jornada 17: Atlas 1-1 Chivas

Apertura 2025, Jornada 15: Chivas 4-1 Atlas

De estos 10 partidos, Chivas ha ganado cuatro, Atlas ha ganado tres y ha habido tres empates. Este balance muestra una rivalidad equilibrada en los últimos años, con ligera ventaja para el Rebaño Sagrado.

Máximos goleadores del Clásico Tapatío

A lo largo de la historia del Clásico Tapatío, varios jugadores han dejado su huella con destacadas actuaciones goleadoras: