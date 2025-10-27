El Clásico Tapatío representa una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano, por lo que ha sido escenario de innumerables emociones y enfrentamientos memorables. En el Apertura 2025, Chivas consolidó su dominio histórico sobre Atlas con una contundente victoria por 4-1, ampliando su ventaja en el historial general.
Historial del Clásico Tapatío
- Partidos jugados: 295
- Victorias de Chivas: 111
- Victorias de Atlas: 95
- Empates: 89
- Goles a favor: Chivas 412 – Atlas 392
Estos números reflejan la supremacía de Chivas en el Clásico Tapatío, con una diferencia de 16 victorias y un saldo positivo de goles.
Últimos enfrentamientos
Analizando los últimos 10 encuentros entre Chivas y Atlas, también se observa una tendencia favorable para el Rebaño Sagrado:
- Apertura 2022, Jornada 8: Chivas 1-1 Atlas
- Clausura 2023, Jornada 13: Atlas 3-3 Chivas
- Clausura 2023, Cuartos de final ida: Atlas 1-0 Chivas
- Clausura 2023, Cuartos de final vuelta: Chivas 1-0 Atlas
- Apertura 2023, Jornada 12: Chivas 4-1 Atlas
- Clausura 2024, Jornada 17: Atlas 0-1 Chivas
- Apertura 2024, Jornada 11: Chivas 2-3 Atlas
- Apertura 2024, Play-In: Chivas 1-2 Atlas
- Clausura 2025, Jornada 17: Atlas 1-1 Chivas
- Apertura 2025, Jornada 15: Chivas 4-1 Atlas
De estos 10 partidos, Chivas ha ganado cuatro, Atlas ha ganado tres y ha habido tres empates. Este balance muestra una rivalidad equilibrada en los últimos años, con ligera ventaja para el Rebaño Sagrado.
Máximos goleadores del Clásico Tapatío
A lo largo de la historia del Clásico Tapatío, varios jugadores han dejado su huella con destacadas actuaciones goleadoras:
- Salvador Reyes: 13 goles
- Crescencio Gutiérrez: 13 goles
- Alfredo Torres: 12 goles
- Francisco Flores: 10 goles
- Javier Valdivia: 9 goles
- Omar Bravo: 9 goles
- Gustavo Nápoles: 6 goles