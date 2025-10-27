La fiesta fue completa en el Estadio Akron. Chivas goleó 4-1 a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío y el Rebaño Sagrado se metió en puestos de Liguilla directa. El triunfo no solo generó orgullo por derrotar al acérrimo rival, sino que marcó un hito: Gabriel Milito ganó tanto el Clásico Tapatío como el Clásico Nacional en su primer torneo, algo que muy pocos entrenadores han logrado en la historia del Guadalajara.

Este doble logro resalta aún más en un contexto donde los clásicos son decisivos para la moral del equipo y la afición. Solo tres entrenadores en la era de torneos cortos habían conseguido vencer en ambos clásicos en su primer torneo: Hans Westerhof, John van’t Schip y Matías Almeyda. Milito se suma así a un grupo muy reducido, reafirmando la importancia de imponer autoridad ante los grandes rivales.

Hans Westerhof

En el Apertura 2003, sobre el cierre de la fase regular, el entrenador neerlandés encadenó dos victorias consecutivas en los clásicos: primero fue 2-1 como visitante ante América y luego, 1-0 al Atlas. Ese torneo el Rebaño qudedó fuera en Repechaje, pero al siguiente logró llegar hasta la recordada final ante Pumas.

John van’t Schip

Otro extranjero y también neerlandés, John van’t Schip, pisó fuerte en las dos rivalidades más importantes del Rebaño. Chivas venció 3-1 al América en el Estadio Azteca y luego superó 2-0 a Atlas en el Apertura 2012. El Rebaño finalizó el torneo en octavo lugar y se despidió en cuartos de final.

Matías Almeyda

En el Apertura 2015, el Pelado repitió la hazaña con un equipo que rápidamente conectó con la afición. En su primer Clásico Nacional, Chivas ganó 2-1 a América en el Azteca, y posteriormente venció 1-0 a Atlas en el Tapatío. Este inicio marcó el comienzo de una relación sólida con la afición y sentó las bases de su histórica etapa en el club.

Gabriel Milito

Chivas vuelve a repetir este logro: primero fue una importante victoria en el Clásico Nacional por 2-0, para comenzar a levantar cabeza en el Apertura 2025. Luego, llegó el turno de propinarle una goleada 4-1 al Atlas en el Tapatío. Milito se convierte así en el cuarto entrenador en la historia del club en lograr este récord en su primer torneo.