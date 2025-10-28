La rivalidad entre Chivas y Atlas es la más antigua de México, y cada edición del Clásico Tapatío está cargada de historia, orgullo y pasión. En las Fuerzas Básicas, el enfrentamiento es todavía más intenso, ya que la mayoría de los jugadores son formados en sus respectivos clubes y viven desde jóvenes la identidad rojiblanca o rojinegra.

El pasado fin de semana fue redondo para el Guadalajara, pues Chivas ganó en todas las categorías del Clásico Tapatío. El Primer Equipo y la Sub-19 golearon 4-1, mientras que la Sub-21 remontó y se impuso 2-1 en un duelo muy disputado. Tres victorias en tres partidos que confirmaron el dominio rojiblanco en la ciudad.

Tras ese pleno de triunfos, Chivas lanzó una última burla al Atlas en su cuenta oficial de X (antes Twitter), publicando el mensaje: “🇦🇹 Si la ciudad está a tu nombre… ¡ES TUYA! 🐐 3/3 ✅”. La publicación, que rápidamente se volvió viral, fue acompañada del texto: “Chivas no tuvo rival en todas las categorías del Clásico Tapatío”.

Más allá de la rivalidad, la goleada del Primer Equipo ante el Atlas no solo sirvió para escalar posiciones en la Tabla General y reafirmar el dominio rojiblanco en Guadalajara, sino también para llenar de confianza al plantel de cara al cierre de la fase regular del Apertura 2025.

Chivas visitará al Pachuca, que ya aprovechó para subir los precios de los boletos

El Rebaño Sagrado visitará al Pachuca el próximo domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m., en un duelo que ya genera polémica, pues los Tuzos incrementaron el precio de los boletos para aprovechar la alta demanda por ver al Guadalajara. Un encuentro clave tanto en lo deportivo como en lo anímico rumbo a la Liguilla.