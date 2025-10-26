El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025, terminó con una contundente goleada por 4-1 en favor del Rebaño Sagrado. Previo al encuentro, el capitán rojinegro Aldo Rocha intentó provocar a la afición del Guadalajara, recordando sus celebraciones en el Estadio Akron.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de celebrar de alguna manera especial en caso de convertir, Rocha, entre risas, ironizó: “Algo en especial no, porque después se pueden traumar, entonces mejor así lo dejamos“. Desde la plantilla rojiblanca, el que salió a responderle fue Omar Govea.

“No aspiran a nada. Menos un proyecto así. Para él es el festejo, para nosotros es avanzar directo, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, nosotros estamos buscando algo más”, dijo el mediocampista de Chivas previo al encuentro. Pero tras la victoria, Gova fue a por más.

Luego de la gran goleada del Rebaño, el ex mediocampista de Rayados realizó una publicación en su cuenta de Instagram y junto a las imágenes, escribió: “Hablar compromete y había que salir a ganar este clásico tapatío”, en lo que pareció ser un dardo para Rocha. Además, agregó: “Ambiente top. Gracias mi gente”.

Govea, felicitado por sus compañeros

En dicha publicación, varios elementos de Chivas le dejaron su mensaje a Govea, como Bryan González, Daniel Aguirre, Isaac Brizuela y Óscar Whalley. “Lo que juegas”, escribió el Cotorro. Hasta el joven Samir Inda se sumó a las felicitaciones: “Juegas mucho mi Gove”, comentó.