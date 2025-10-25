El Club Deportivo Guadalajara le pasó por encima a los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, donde el gran protagonista fue Armando ‘Hormiga’ González gracias a su triplete, mientras que el otro gol fue obra de Luis Romo.

Previo al Clásico Tapatío, Aldo Rocha causó polémica luego de declarar en rueda de prensa que no tenía planeado ningún festejo en caso de marcar para evitar que la gente de Chivas se traume.

“Espero jugar; me gustaría marcar porque hacer un gol siempre da mucha alegría. De los festejos, no soy quien planee algo, sino lo que va surgiendo en el momento. Pero algo en especial no, porque después se pueden medio traumar y así lo dejamos“.

Sin embargo, la afición del Rebaño Sagrado se quedó esperando en el Estadio Akron el festejo del mediocampista mexicano, quien no hizo nada para evitar la goleada de su equipo en el Clásico Tapatío.

Fue hasta el minuto 78 cuando Diego Cocca decidió sacarlo del terreno de juego para que en su lugar entrara Matías Cóccaro. Entonces, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, logró captar el rostro de Aldo Rocha cuando salió de cambio y se le vio triste ante la repasada que le dio el Club Deportivo Guadalajara a los Rojinegros del Atlas.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras vencer al Atlas?

Gracias a la victoria sobre los Rojinegros del Atlas, nuestras Chivas se encuentran en puestos de Liguilla directa. Los pupilos de Gabriel Milito se encuentran en la sexta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 23 unidades, con un balance de siete triunfos, dos empates y seis derrotas.