Armando ‘Hormiga’ González pasa por un gran momento futbolístico con el Club Deportivo Guadalajara. Y derivado a esta situación algunos periodistas importantes de nuestro país consideran que merece una oportunidad en la Selección Mexicana.

Uno de ellos es Christian Martinoli, quien compartió un breve, per contundente mensaje en su cuenta de X luego de que el joven atacante de Chivas abriera el marcador en el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025.

“‘Hormiga’ merece una oportunidad de probar suerte en Selección”, escribió el narrador estelar de Azteca Deportes.

Cabe mencionar que a los pocos minutos, Armando ‘Hormiga’ González apareció con su segundo gol en el Clásico Tapatío, el cual signifió el tercero para el equipo de Gabriel Milito luego de que Luis Romo marcara el segundo tanto.

Ya en el segundo tiempo, el Club Deportivo Guadalajara siguió dominando el Clásico Tapatío y al minuto 50 llegó el tercero de la ‘Hormiga’ González que hizo explotar el Estadio Akron.

¿A qué equipos le ha marcado gol la ‘Hormiga’ González en el Apertura 2025?

La ‘Hormiga’ González sigue en plan grande con el Club Deportivo Guadalajara. En el Torneo Apertura 2025 registra ya nueve goles y sus víctimas han sido: Atlético de San Luis (2), Tijuana, Club América, Necaxa, Pumas, Mazatlán FC y Atlas (3).