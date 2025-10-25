Previo al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, se dio a conocer que Joseba Ituarte, entrenador de porteros de la Selección Mexicana, estaríá presente en el Estadio Akron.

Minutos antes del silbatazo inicial, el reportero de TUDN, Gibrán Araige, informó que el técnico del TRI, Javier Aguirre, tiene dudas en la portería de cara al Mundial de 2026, así que le ordenó a Joseba Ituarte seguir de cerca a Raúl ‘Tala’ Rangel.

“Hoy estará Joseba Ituarte, entrenador de porteros de la Selección Mexicana, en el Clásico Tapatío. EL OBJETIVO: Seguir de cerca Raúl Rangel. Javier Aguirre quiere a su gente cerca del portero de Chivas. La portería tricolor empieza a generar dudas al Vasco”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Cabe mencionar que Luis Ángel Malagón tuvo una mala actuación en el partido ante Mazatlán FC, por ello la indicación del ‘Vasco’ Aguirre a su entrenador de porteros, aunque también es importante señalar que el ‘Tala’ tampoco tiene convencido al timonel mexicano.

¿Qué otros porteros tiene en la mira Javier Aguirre para el Mundial de 2026?

Si bien, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel se están peleando la titularidad en la portería de la Selección Mexicana, si siguen generando desconfianza les podrían comer el mandado, ya que Javier Aguirre también tiene en la mira a Carlos Acevedo y a Guillermo Ochoa.