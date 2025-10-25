El futbol mexicano está de luto. Este sábado por la tarde se dio a conocer el fallecimiento de Manuel Lapuente, exdirector técnico de la Selección Mexicana, a los 81 años de edad.

Manuel Lapuente es considerado uno de los personajes más emblemáticos del balompié azteca, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos de nuestro país, con paso por equipos como el Club América, Necaxa y Puebla.

Manuel Lapuente falleció a los 81 años de edad.

Cabe mencionar que Manuel Lapuente conquistó cinco título de Liga MX, así como trofeos de Copa, Campeón de Campeones y Concachampions. Además, con el TRI logró la Copa Confederaciones de 1999 tras fencer 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca.+

La Liga MX informó que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la Fecha 15 del Apertura 2025

Por medio de redes sociales, la Liga MX lamentó la muerte de Manuel Lapuente y dio a conocer que se guardará un minuto de silencio en los partidos que restan de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, así que el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas comenzará un poco más tarde.

“La LIGA BBVA MX lamenta el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, una leyenda de nuestro futbol como jugador y director técnico. En todos los partidos de la J15 se guardará un minuto de silencio en su memoria. Descanse en paz”.