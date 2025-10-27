Armando González vive un momento soñado con la playera de Chivas. El delantero surgido de Verde Valle marcó tres goles en el Clásico Tapatío y resultó la gran figura del triunfo sobre Atlas, en una noche que lo confirmó como el nuevo referente ofensivo del Rebaño. Con ese triplete, la Hormiga llegó a diez tantos en el Apertura 2025 y se metió de lleno en la pelea por el título de goleo.

La tabla, sin embargo, volvió a moverse al día siguiente: Paulinho, de Toluca, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis, también marcaron y retomaron la cima con 11 tantos cada uno. La Hormiga quedó a sólo uno de distancia, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, donde intentará devolverle el protagonismo a los mexicanos en un certamen cada vez más dominado por extranjeros.

Antuna es el último campeón de goleo mexicano, con apenas ocho anotaciones. La Hormiga, a falta de dos jornadas, ya superó esa línea (Imago7)

En los últimos años, los nombres que encabezaron las tablas de goleo fueron casi todos extranjeros. Desde André-Pierre Gignac y Mauro Boselli, hasta Harold Preciado o el propio Paulinho, la hegemonía internacional se ha vuelto una constante. Por eso, el nivel de la Hormiga tiene un valor especial.

En la lista reciente, apenas tres mexicanos han logrado imponerse: el más reciente es Uriel Antuna con Cruz Azul en el Clausura 2024. Henry Martin, del América, lo logró en el Apertura 2022 y el Clausura 2023. Antes de ellos, el último había sido Alan Pulido en 2017. En más de seis años, apenas cuatro torneos terminaron con un mexicano en la cima de los goleadores.

Los últimos campeones de goleo de la Liga MX

TorneoJugadorEquipoGoles
Clausura 2025Paulinho, Zúñiga, DjurdjevicToluca, Tijuana, Atlas12
Apertura 2024PaulinhoToluca13
Clausura 2024Uriel AntunaCruz Azul8
Apertura 2023Harold PreciadoSantos Laguna11
Clausura 2023Henry MartínAmérica14
Apertura 2022Henry MartínAmérica10
Clausura 2022André-Pierre GignacTigres UANL11
Apertura 2021Germán BerterameAtlético de San Luis9
Clausura 2021Pedro Alexis CaneloToluca11
Apertura 2020Jonathan RodríguezCruz Azul12
Clausura 2020Torneo cancelado
Apertura 2019Alan PulidoChivas12
Clausura 2019Ángel MenaLeón14
Apertura 2018André-Pierre GignacTigres UANL14
Clausura 2018Mauro BoselliLeón11

Gabriel Milito quiere ayudar a que la Hormiga sea campeón de goleo

En conferencia de prensa posterior al Clásico Tapatío, Gabriel Milito se mostró contento por el nivel de la Hormiga González. El DT rojiblanco confía en que el trabajo colectivo le permita pelar por la distinción: “Los goles tienen que ver con la producción del equipo. Ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino, así lo deseo para el bien de todos nosotros. Ojalá tenga la posibilidad de competir por ser el máximo goleador, quedan partidos y si siguen estas rachas y el equipo le ayuda a generar situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón”, reflexionó el estratega argentino.