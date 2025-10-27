Armando González vive un momento soñado con la playera de Chivas. El delantero surgido de Verde Valle marcó tres goles en el Clásico Tapatío y resultó la gran figura del triunfo sobre Atlas, en una noche que lo confirmó como el nuevo referente ofensivo del Rebaño. Con ese triplete, la Hormiga llegó a diez tantos en el Apertura 2025 y se metió de lleno en la pelea por el título de goleo.

La tabla, sin embargo, volvió a moverse al día siguiente: Paulinho, de Toluca, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis, también marcaron y retomaron la cima con 11 tantos cada uno. La Hormiga quedó a sólo uno de distancia, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, donde intentará devolverle el protagonismo a los mexicanos en un certamen cada vez más dominado por extranjeros.

Antuna es el último campeón de goleo mexicano, con apenas ocho anotaciones. La Hormiga, a falta de dos jornadas, ya superó esa línea (Imago7)

En los últimos años, los nombres que encabezaron las tablas de goleo fueron casi todos extranjeros. Desde André-Pierre Gignac y Mauro Boselli, hasta Harold Preciado o el propio Paulinho, la hegemonía internacional se ha vuelto una constante. Por eso, el nivel de la Hormiga tiene un valor especial.

En la lista reciente, apenas tres mexicanos han logrado imponerse: el más reciente es Uriel Antuna con Cruz Azul en el Clausura 2024. Henry Martin, del América, lo logró en el Apertura 2022 y el Clausura 2023. Antes de ellos, el último había sido Alan Pulido en 2017. En más de seis años, apenas cuatro torneos terminaron con un mexicano en la cima de los goleadores.

Los últimos campeones de goleo de la Liga MX

Torneo Jugador Equipo Goles Clausura 2025 Paulinho, Zúñiga, Djurdjevic Toluca, Tijuana, Atlas 12 Apertura 2024 Paulinho Toluca 13 Clausura 2024 Uriel Antuna Cruz Azul 8 Apertura 2023 Harold Preciado Santos Laguna 11 Clausura 2023 Henry Martín América 14 Apertura 2022 Henry Martín América 10 Clausura 2022 André-Pierre Gignac Tigres UANL 11 Apertura 2021 Germán Berterame Atlético de San Luis 9 Clausura 2021 Pedro Alexis Canelo Toluca 11 Apertura 2020 Jonathan Rodríguez Cruz Azul 12 Clausura 2020 Torneo cancelado — — Apertura 2019 Alan Pulido Chivas 12 Clausura 2019 Ángel Mena León 14 Apertura 2018 André-Pierre Gignac Tigres UANL 14 Clausura 2018 Mauro Boselli León 11

Gabriel Milito quiere ayudar a que la Hormiga sea campeón de goleo

En conferencia de prensa posterior al Clásico Tapatío, Gabriel Milito se mostró contento por el nivel de la Hormiga González. El DT rojiblanco confía en que el trabajo colectivo le permita pelar por la distinción: “Los goles tienen que ver con la producción del equipo. Ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino, así lo deseo para el bien de todos nosotros. Ojalá tenga la posibilidad de competir por ser el máximo goleador, quedan partidos y si siguen estas rachas y el equipo le ayuda a generar situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón”, reflexionó el estratega argentino.