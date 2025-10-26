Se le complica todo a Armando ‘Hormiga’ González luego de marcarle tres goles a los Rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío ante el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025.

Y es que con esos tres tantos, el atacante de nuestras Chivas había empatado con 10 dianas a Paulinho en la tabla de goleo, pero poco le duró el gusto al joven atacante mexicano, pues este domingo el portugués se hizo presente en el marcador contra los Tuzos del Pachuca.

Corría el minuto 24 en la cancha del Estadio Hidalgo cuando los ‘Escarlatas’ recuperaron el esférico cerca del área rival. Alexis Vega decidió jugar con Paulinho y este con un disparo con la pierna izquierda venció a Carlos Moreno.

Ahora Paulinho es único líder con 11 goles a falta de dos fechas por terminar la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, donde el Club Deportivo Guadalajara tendrá un cierre más complicado que los mexiquenses.

¿Con qué equipos cierra Chivas y Toluca la Fase Regular del Torneo Apertura 2025?

En el caso del equipo de Gabriel Milito, le toca cerrar con los Tuzos del Pachuca y con Rayados de Monterrey. Cabe mencionar que con el primero está luchando por el último boleto directo a la Liguilla y el segundo es uno de los favoritos a ganar el título. Mientras tanto, los Diablos Rojos del Toluca cierran la campaña regular ante los Rojinegros del Atlas y América.