Chivas viene de lograr una importante victoria en el Estadio Akron luego de haber superado por 4-1 a Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025. Una de las grandes figuras del partido fue Armando González, quien se despachó con un hat-trick, y comparte el liderato de goleo junto a Paulinho. Tras el partido, Gabriel Milito señaló qué necesitará la Hormiga para coronarse campeón de goleo.

El conjunto rojiblanco venía de recibir una dura derrota ante Querétaro, equipo que se quedó con los tres puntos de local tras un error de Rubén el Oso González. Sin embargo, en el primer tiempo el Rebaño Sagrado estuvo cerca de lograr el empate, pero tanto la Hormiga como Santiago Sandoval fallaron jugadas claras.

Tras el partido, Gabriel Milito fue consultado sobre el momento que vive Armando González en Chivas. “Muy contento por el partido que hizo Hormiga. Muy contento por sus tres goles. Él es el finalizador. Todos los equipos que aspiran a ser protagonistas necesitan tener un goleador y nosotros los tenemos. Tienen que ver sus goles en la producción del equipo y la gran virtud que él tiene como goleador”, expresó.

En la misma respuesta señaló que necesita el goleador rojiblanco para quedarse con el campeonato de goleo. “Ojala siga por este camino y deseo que así sea por el bien de él, por el bien de todos nosotros. Ojalá pueda tener esa posibilidad de competir por ser el máximo goleador, quedan partidos. Si sigue en esa racha y el equipo lo ayuda, generando ataque y situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón”, expresó.

El festejo de Gabriel Milito con Armando González

Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue el festejo entre Armando González y Gabriel Milito tras completar su primer hat-trick. Tras celebrar con sus compañeros y afición, el atacante rojiblanco se abrazó con el entrenador argentino, quien lo levantó y le dio un sape.