Armando González es figura y dueño de un Guadalajara que se encamina a al menos estar en la zona de reclasificación para llegar a la Liguilla. Ayer la Hormiga tuvo una noche soñada ante Atlas tras anotar su primer triplete en primera división. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el festejo de Gabriel Milito con el atacante tras anotar el tercero a Camilo Vargas.

La semana pasada el entrenador argentino había dado de qué hablar con su postura sobre si debería o no estar convocado el delantero rojiblanco a la Selección Mexicana. “Me pone muy contento que Hormiga, siendo hoy nuestro nueve titular, esté con esta racha goleadora. Necesitamos mucho de sus goles, son muy importantes, pero también de todo su trabajo sin balón, de su esfuerzo en defensa, de los desmarques. Está evolucionando, está mejorando en aspectos que para mí son claves, como retener la pelota de espaldas y darle continuidad a los ataques”, había declaró el argentino tras superar a Mazatlán.

¿Fueron esas palabras el combustible que necesitaba Armando González para terminar de consolidarse en Chivas? La respuesta no lo sabemos, pero sin duda el manejo de Gabriel Milito con el atacante ha sido clave especialmente porque venía fallar goles cantados ante Querétaro. Ayer se destapó con un triplete en el que no solo se vio el hambre por anotar, sino que además su inteligencia para anticipar en el primer gol, su capacidad de reacción en el segundo y una excelente técnica para marcar el tercero.

Por otro lado, lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue el festejo entre la Hormiga y el entrenador argentino. Luego de celebrar con sus compañeros y aficionados, el atacante fue recibido por el técnico rojiblanco con sonrisa, un abrazo y un sape tras su increíble actuación ante en un Clásico Tapatío.

Armando González ya había anotado ante América en el Apertura 2025

El gran momento de Armando González en Chivas se ha notado a lo largo de todo el Apertura 2025 debido a que ha aparecido en momentos claves como frente a Pumas y Atlético de San Luis. Sin embargo, contra América la Hormiga levantó la mano para dejar claro que centro delantero titular era él porque dirigió de excelente manera una contra para anotar el 2-0 parcial con un golazo desde fuera del área y dejar expuesto a Luis Ángel Malagón.