No todas son buenas noticias para las Chivas de Guadalajara después de su aplastante goleada en el Clásico Tapatío ante Atlas. Apenas sonó el silbatazo final, se pudo ver cierta preocupación en el cuerpo técnico rojiblanco, pues Diego Campillo, una de las figuras del equipo, cayó tendido al césped con mucho dolor.

En conferencia de prensa, el propio Gabriel Milito reconoció la preocupación por el estado del zaguero, quien se retiró asistido del campo de juego y del Estadio Akron, sin poder pisar. Pues bien, al parecer los estudios confirmaron lo grave del asunto: Diego Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano en su pie izquierdo.

Campillo se pierde lo que resta del Apertura 2025.

De acuerdo a información del reportero Érick López, de TUDN, Campillo tendrá que pasar por el quirófano y se perderá lo que resta del Apertura 2025. Una baja sensible, de un futbolista muy completo con y sin balón, y que prácticamente no tuvo puntos bajos desde que regresó al Rebaño en este mercado, tras su paso por Juárez. Incluso, muchos lo pedían para la Selección Mexicana.

La lesión de Diego Campillo al término del encuentro

Todo indica que la lesión de Campillo se produjo en el último instante del Clásico Tapatío. Primero llegó Raúl Rangel a su lado y luego el cuerpo médico, antes de retirar al defensor en el carrito médico.

¿Cómo puede reemplazar Chivas a Diego Campillo?

Con la baja de Campillo, probablemente para lo que resta del torneo, Gabriel Milito podría echar mano de Miguel Tapias, pasando a José Castillo al perfil derecho. Otra opción es Gilberto Sepúlveda, quien no ha tenido buenos rendimientos en este semestre. Y en caso de buscar en el Tapatío, un jugador que puede encajar bien es Francisco Méndez, zaguero zurdo y de gran estatura.