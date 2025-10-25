No todo es miel sobre hojuelas en el Club Deportivo Guadalajara, pues luego de finalizar el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, se vio a Diego Campillo tirarse al césped y marcharse a vestidores en el carrito de las desgracias.

Ya en rueda de prensa Gabriel Milito declaró que al defensor mexicano tiene molestias en el pie y que se le realizarán estudios, pero con una mirada triste reconoció que lalesión de su pupilo no pinta nada bien.

“Con relación a Diego, le realizarán estudios, pero tenía un fuerte dolor en el pie. No tiene buena pinta. Ojalá me equivoque, pero por lo que me comentaron no tiene buena pinta, pero bueno, hay que realizarle estudios para confirmarlo”, señaló.

“Si la lesión al final es tan compleja, que lo alejaría de lo que queda del campeonato, o a lo mejor tenemos suerte y es algo más leve. En estos momentos debo decir, bueno, hay que evaluarlo”, agregó.

Cabe mencionar que Diego Campillo se ha convertido en uno de los hombres de más confianza para el estratega argentino. En lo que va de la presente campaña, el zaguero de 24 años de edad suma 1145 minutos disputados, divididos en 15 partidos, 13 de ellos como titular, por lo que será una baja sensible si se confirma lo peor.

¿Qué viene para Chivas tras vencer al Atlas?

El Club Deportivo Guadalajara tendrá un partido complicado en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025, pues estará enfrentando en calidad de visitante a los Tuzos del Pachuca, el domingo 2 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por FOX y Caliente TV.