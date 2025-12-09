El proyecto de Gabriel Milito en Chivas luce cada vez más sólido y, aunque el Rebaño Sagrado quedó eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2025, en Verde Valle están convencidos de que el estratega argentino tiene al equipo en el camino correcto hacia el tan anhelado título. Sin embargo, este proyecto pudo no haber existido, pues hubo un equipo de la Liga MX que estuvo a punto de contratarlo… y hoy se arrepiente de no haberlo hecho.

Gabriel Milito tuvo un gran primer torneo.

Tras el Clausura 2025, cuando Chivas buscaba nuevo entrenador, la primera opción no era Milito, sino Domènec Torrent, quien venía de firmar un torneo histórico con Atlético de San Luis. Aunque el español tenía un acuerdo de palabra con el Guadalajara, decidió fichar con Rayados, lo que llevó al Rebaño Sagrado a cerrar a su segunda alternativa: Gabriel Milito.

Pero en ese mismo momento, Cruz Azul también estaba muy cerca de contratar a Milito, especialmente porque el argentino fue mentor de Martín Anselmi y en la Máquina buscaban un proyecto con esa misma línea deportiva. Chivas se adelantó, cerró su llegada y Cruz Azul optó por Nicolás Larcamón.

Hoy, tras el primer semestre de ambos técnicos en sus respectivos equipos, las sensaciones no podrían ser más distintas: en Chivas están encantados con el funcionamiento del equipo bajo el mando de Milito, mientras que en Cruz Azul la continuidad de Larcamón genera dudas, especialmente por sus decisiones polémicas en Liguilla, consideradas por muchos como factor clave en la eliminación.

A Gabriel Milito le queda año y medio de contrato con Chivas, hasta verano de 2027

Además, Gabriel Milito firmó por dos años con el Guadalajara, contrato que termina en verano de 2027, por lo que aún tiene tiempo de sobra para consolidar su proyecto y buscar el título 13 para el Rebaño Sagrado. Tras lo mostrado en su primer torneo, siendo uno de los equipos que mejor jugó en la Liga, en Chivas hay plena confianza en que el éxito está cada vez más cerca.