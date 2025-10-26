El duelo entre Chivas y Atlas por la Jornada 15 del Apertura 2025 dejó una resonante victoria del Rebaño Sagrado. El conjunto rojiblanco se impuso en el Clásico Tapatío con una contundente goleada por 4-1, pero no todas son buenas noticias: Diego Campillo resultó lesionado y se perdería todo lo que resta del certamen.

El zaguero de 24 años cayó tendido al suelo apenas terminó el partido y los estudios, lamentablemente, arrojaron una fractura del quinto metatarsiano de su pierna izquierda. De esta manera, Campillo tendrá que pasar por el quirófano y quedaría fuera para lo que resta del semestre. El Guadalajara pierde a una de sus figuras, la cual traía un nivel que pedía convocatoria para la Selección Mexicana.

Ahora Gabriel Milito deberá reemplazar a Campillo y por eso repasamos cuáles son las opciones que tiene el entrenador rojiblanco para utilizar en la última línea.

Miguel Tapias

El zaguero central zurdo ha perdido protagonismo en las últimas semanas, aunque sigue siendo una pieza interesante de recambio. Con la lesión de Campillo, Milito podría pasar a José Castillo como stopper derecho, dando ingreso a Tapias en el sector izquierdo de la defensa.

Gilberto Sepúlveda

El Tiba es otra de las alternativas, aunque claro está que sus rendimientos no han conformado ni a la afición ni al cuerpo técnico. Su última titularidad fue hace ya más de un mes, ante Tigres, mientras que en los siguientes juegos apenas ha ingresado para jugar minutos finales.

Francisco Méndez

Si miramos hacia la cantera, en el Tapatío hay un elemento que podría encajar muy bien con la idea de Milito: Francisco Méndez, zaguero del Tapatío, tiene 20 años y destaca por su poderío físico, como así también su buen pie para iniciar el juego desde atrás. ¿Comenzará a ser contemplado para el primer equipo?

Francisco Méndez es uno de los grandes proyectos en la cantera del Guadalajara (Imago7)

Daniel Aguirre no volvió a jugar como defensa

Una opción que al parecer perdió fuerza entre las preferencias de Milito es la de utilizar a Daniel Aguirre como marcador central. El mexicoamericano comenzó el semestre en esa posición, como stopper diestro, pero ciertos errores le costaron caros. En las últimas semanas volvió a ser contemplado como centrocampista y tuvo actuaciones interesantes, como su gol para la victoria contra Pumas o el Clásico Nacional ante América en Estados Unidos. ¿La lesión de Campillo obligará a cambiar de planes?

Raúl Martínez y Luis Olivas corren desde atrás

El Guadalajara también tiene a Raúl Martínez y Luis Olivas, otros dos centrales con cierto recorrido en Liga MX, pero que actualmente parecen no contar para Milito. Aunque integraron convocatorias, no han tenido minutos con el primer equipo y sí con los equipos juveniles. Martínez, de todas formas, ha quedado relegado hasta en el Tapatío, mientras que Olivas juega con la Sub-21 y viene de marcar un golazo desde larga distancia.

Diego Ochoa y Luis Rey, cedidos fuera de Chivas

Si vamos un poco más allá, también es cierto que el Rebaño tiene otros dos centrales interesantes, aunque los mismos permanecen cedidos: Diego Ochoa, canterano que viene de hacer un gran Mundial Sub-20, integra las filas de los Bravos de Juárez, mientras que Luis Rey está en Puebla, donde viene de marcar un doblete dando cuenta de su capacidad goleadora.