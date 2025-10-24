Cuando mejor se veía a Bravos de Juárez en el partido ante Puebla, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, apareció Luis Rey con un golazo de tiro libre, donde el portero rival, Sebastián Jurado, no pudo hacer nada para evitar el 1-1.

Corría el minuto 45 cuando el defensor de 23 años de edad cobró la falta señalada por Fernando Hernández. Se perfiló y con un potente disparo con la pierna derecho mandó al esférico lejos de las manos del exguardameta de los Tiburores Rojos de Veracruz y Cruz Azul.

Cabe mencionar que minutos antes el equipo local había marcado dos goles. El primer de ellos al minuto 25 por conducto de Madson De Souza Silva y el otro por la vía penal cobrado al 37 por Óscar Estupiñan, por lo que se fueron al descanso 2-1 favor los pupilos de Martín Varini.

Doblete de Luis Rey ante Bravos de Juárez

Sin embargo, eso no fue todo. Luis Rey firmó un doblete ante Bravos de Juárez y lo hizo al minuto 90 tras recibir un centro a balón parado por el sector izquierdo y con mucha tranquilidad le pegó al esférico aprovechando que Sebastián Jurado se quedó bajo los tres postes.

¿Luis Rey podría regresar a las Chivas?

Sí. El contrato de Luis Rey con el Puebla es préstamo por un año sin opción de compra. El defensor mexicano llegó a la ‘Franja’ en verano pasado y estará regresando al Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Apertura 2026.

Destacar que en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca suma 544 minutos, (sin contar el duelo contra Bravos de Juárez) divididos en ocho compromisos, siete de ellos como titular.