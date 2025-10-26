Chivas dio un golpe de autoridad en el Clásico Tapatío, goleando por 4-1 al Atlas. La gran figura fue Armando González, quien anotó un hat-trick y volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las piezas clave del equipo rojiblanco, además de postularse como una gran opción para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Con su triplete ante Atlas, la Hormiga llegó a diez tantos en el Apertura 2025, convirtiéndose en el segundo jugador Sub-23 con más anotaciones en un torneo corto de Chivas. El canterano está sólo por detrás de su compañero e ídolo, Chicharito Hernández.

En el Bicentenario 2010, Chicharito anotó 11 goles antes de romper filas para unirse a la preparación de México para el Mundial de Sudáfrica. Ahora, la Hormiga tiene dos juegos por delante para alcanzar esa marca: el primero será ante Pachuca y luego será el turno de recibir a Monterrey.

Para muchos aficionados y analistas, la Hormiga no sólo comparte posición y colores con Chicharito Hernández, sino que sus movimientos y olfato dentro del área son características que también recuerdan a las del ex delantero del Manchester United y Real Madrid.

Los 10 goles de la Hormiga González en el Apertura 2025