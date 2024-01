Por estas horas, la afición de las Chivas de Guadalajara pone gran parte de su atención en el anhelado regreso de Javier Hernández. El Rebaño ya debutó en el Clausura 2024 de la Liga MX con un empate ante Santos Laguna, por lo que ahora todas las miradas apuntan hacia el mercado de pases, donde tanto Cade Cowell como el propio Chicharito tienen casi todo acordado para convertirse en nuevos refuerzos.

Chicharito Hernández debutó con Chivas el 9 de septiembre de 2006, marcando un gol en la victoria por 4-0 del Rebaño sobre Necaxa. No obstante, tuvo que pasar algo más de tiempo hasta que el delantero por fin se consolidara en el primer equipo. En el Clausura 2009 marcó cuatro goles en 15 partidos y al certamen siguiente, el Apertura 2009, estuvo entre los tres mejores goleadores del torneo. De a poco el atacante comenzaba a demostrar de qué estaba hecho.

Fue así que el Bicentenario 2010 encontró a Chicharito Hernández mucho más maduro y con un nivel muy alto de confianza, el cual lo llevaría a tener grandes actuaciones y ganarse la transferencia al futbol europeo, más precisamente a un gigante como el Manchester United. El Rebaño disfrutó durante varias semanas del superlativo nivel que mostró su canterano.

Bicentenario 2010, el torneo que Chicharito pudo ganar con Chivas

Ya desde la primera jornada del Torneo Bicentenario 2010, Chicharito demostraría que pasaba por un gran momento. El delantero marcó la increíble cantidad de ocho goles en las primeras cinco jornadas, luego de marcar en cada uno de los juegos. Fueron tres dobletes consecutivos, ante Toluca, Tigres y Estudiantes, además de uno ante Querétaro y otro frente al Atlante.

El Rebaño, dirigido por José Luis Real, ganó sus primeros ocho juegos y se posicionó como uno de los grandes candidatos a pelear por el título. En ese equipo también estaban futbolistas como Aaron Galindo, Omar Bravo, Alberto Medina y Bofo Bautista. El gran andar del equipo se interrmpió con una derrota por 4-0 en la visita a Jaguares. Chicharito, además, estuvo cuatro juegos sin marcar tras su formidable inicio de certamen.

La Selección Mexicana privó a Chicharito de ser campeón con Chivas

La particularidad que tuvo el Bicentenario 2010 fue que todos los equipos de la Liga MX cedieron sus futbolistas a la Selección Mexicana, para que el entrenador Javier Aguirre pudiera preparar de la mejor manera el Mundial de Sudáfrica 2010. Chicharito marcó un gol en la derrota ante Monterrey y jugó su último partido oficial como rojiblanco ante Santos Laguna, donde dio un auténtico recital en un 6-2 favorable al Rebaño.

Tras aquel juego, Chicharito ya no volvió a jugar con el Rebaño por su convocatoria a la Selección Mexicana. Se perdió los últimos juegos de la fase regular y tampoco jugó la Liguilla, donde Chivas segundo mejor clasificado, se llevó una gran decepción al perder por 2-5 ante Morelia en el global. Aquel certamen tendría como finalistas a Toluca y Santos Laguna, dos equipos que no sufrieron ausencia alguna por no tener jugadores convocados al Tri.

Chicharito marcó dos goles en el Mundial de Sudáfrica 2010, antes de ser transferido al Manchester United (Getty Images)

Los demás candidatos, en especial el Rebaño, sufrieron bajas importantes como las de Chicharito, quien a pesar de haber jugado nada más que 11 partidos, terminó como uno de los líderes de goleo con 10 gritos. Semanas más tarde, el hijo pródigo rojiblanco disputó los cuatro partidos del Mundial de Sudáfrica con la Selección Mexicana, donde logró convertir en la victoria sobre Francia (2-0) y la derrota ante Argentina (1-3). ¿Qué habría sido de Chivas si podía contar con Chicharito en la parte decisiva de aquel Bicentenario 2010?