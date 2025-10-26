Las Chivas de Guadalajara le propinaron una contundente goleada al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El Rebaño se impuso por 4-1 con un fabuloso hat-trick de su goleador, Armando González. La parcialidad rojiblanca disfrutó en el Estadio Akron, al igual que el propietario, Amaury Vergara.

El directivo estuvo presente en el choque correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025. En sus historias compartidas en Instagram, se pudo ver que Amaury estuvo desde horas antes junto al equipo, incluso en la arenga final en el vestidor, antes de salir al campo de juego.

Tras la goleada, el propietario del Guadalajara celebró en redes sociales con un video de lo que fue la goleada del Rebaño y unas contundentes palabras: “Qué manera de jugar el Clásico Tapatío. Orgulloso de este equipo que dejó el corazón en la cancha y nos regaló una noche inolvidable en casa”.

Amaury Vergara sobre la Hormiga González

Amaury también dedicó una mención especial para el gran héroe de la noche: “Felicidades a todos los jugadores por este gran triunfo y en especial a la Hormiga González por ese hat-trick histórico”. No conforme, también en X el directivo presumió al goleador rojiblanco: “Hecho en México. Hecho en Chivas”, escribió citando un post de la cuenta oficial del Guadalajara.