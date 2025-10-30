El retorno de Chicharito a Chivas fue un suceso histórico para el club y para todo el futbol mexicano debido a que marcó el regreso a la Liga MX de uno de los jugadores más importantes para el futbol mexicano; sin embargo, las expectativas superaron enormemente a la realidad.

Javier Hernández está a punto de cumplir dos años desde que firmó con el Guadalajara, en donde las lesiones se han convertido en una constante que le han impedido el encontrar regularidad y por ende el alcanzar su mejor versión física y futbolística.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, dejó en claro que en el cuerpo técnico de Gabriel Milito ya no le tiene ningún tipo de prioridad al veterano, dejando en claro que el mejor artillero del club se llama Armando González.

“Al principio del torneo lo tenían súper considerado, era el delantero uno. Gaby Milito le iba a dar esta posibilidad de ser el delantero titular de Chivas, pero las propias lesiones y el hecho de que la Hormiga fue levantando, fueron relegando a Javier Hernández.

“Ya ha habido partidos donde ni siquiera lo consideran a pesar de que vaya a banca, no entra. Es un tema que ya decidieron que fuera así: si está, seguramente lo van a convocar, pero ya no está dentro de las prioridades de Gaby Milito como sí lo fue al principio de torneo“, explicó el comunicador en un enlace para ESPN.

¿Cómo le ha ido a Chicharito en el Apertura 2025?

Este semestre ha sido el peor en cuanto a actividad para Javier Hernández desde que regresó al Guadalajara, ya que solo ha participado en 107 minutos, repartidos en cuatro partidos, en donde en todos ha ingresado de cambio.