Este sábado, las Chivas de Guadalajara visitarán el Estadio Hidalgo con el objetivo de sumar tres puntos ante Pachuca, un rival directo en la lucha por la clasificación directa a la Liguilla. Con solo un punto de ventaja sobre los Tuzos a falta de dos jornadas, el duelo promete ser decisivo para definir la tabla de posiciones y los boletos a la Fiesta Grande.

“Es un partido de ganar o morir, porque es un rival directo. Ambos tenemos la aspiración de clasificarnos directo”, afirmó José Castillo en diálogo con Chivas TV, dejando en claro la importancia con la que el Rebaño encarará el encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025.

El defensor rojiblanco también dejó en claro que Chivas, lejos de especular, irá en busca del triunfo: “Pachuca es el rival en turno y es el objetivo que tenemos de ir y ganar los tres puntos y estar mucho más cercanos de la clasificación directa. Cómo lo vengo diciendo desde hace meses atrás, es el objetivo principal. Mentiría si digo que ese no es el objetivo, es estar dentro de los primeros seis de forma directa” afirmó.

Castillo también remarcó la conexión con la afición rojiblanca y la responsabilidad que eso conlleva: “Nosotros queremos corresponderle a la afición con un equipo con el que se sientan identificados. Estamos ante la maravillosa oportunidad de depender de nosotros y de aspirar a cosas más importantes que nos trazamos desde el principio. En este partido sabemos que probablemente sea mayoría de Chivas y lo vamos a encarar con mucha humildad, con mucho compromiso y con la idea de ir y ganar los tres puntos”.

José Castillo fue cedido a Pachuca, pero regresó sin jugar el Mundial de Clubes

Además, José Castillo llega a este duelo con un trasfondo especial: y es que el defensor no pudo disputar el Mundial de Clubes con Pachuca, ya que no era prioridad para el entrenador Jaime Lozano. El futbolista estuvo cedido con los Tuzos, pero la salida de Guillermo Almada trastocó los planes y finalmente se interrumpió el acuerdo previo al certamen.