Quien fuera entrenador del Club Deportivo Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, volvió a hablar del Rebaño Sagrado en una charla con David Faitelson en la que dejó una reflexión sobre lo que considera el gran problema del equipo. Fiel a su estilo directo, el “Rey Midas” apuntó que la clave pasa por la falta de continuidad y una mejor planeación en la conformación del plantel.

“Yo creo que le hace falta continuidad. Detectar perfectamente bien cuál es la necesidad del equipo y saber contratar en los puestos específicos”, expresó el exentrenador rojiblanco, quien dirigió a Chivas entre 2020 y 2021. “A Chivas le cuesta mucho y le ha costado, desde que yo estuve y desde antes, el gol”.

Vucetich recordó que en su paso por el club notó una tendencia que, a su entender, aún persiste: la venta prematura de jugadores importantes. “Tuvieron una etapa buena cuando dispusieron de algunos centros delanteros que estaban funcionando bien y después los vendieron. Creo que esa etapa de venta ha incluido elementos de los que no deberían deshacerse”, señaló, y puso ejemplos concretos: “Hablemos de Pulido, específicamente. Pulido estuvo ahí, fue campeón de goleo. También Alexis Vega, a quien no se le dio el tiempo”.

El “Rey Midas” insistió en la importancia de la paciencia con los futbolistas jóvenes y el acompañamiento dentro del entorno rojiblanco, donde la presión es constante. “Esos tiempos son vitales. Hay que saber decir: ‘Hay que aguantar más al jugador porque en cualquier momento va a explotar’. A veces se les está exigiendo de más. El entorno es muy pesado también para ellos y hay que saberlos guiar”, agregó.

La opinión de Vucetich sobre Chicharito Hernández

Por último, Vucetich se refirió a Chicharito Hernández, a quien conoce desde niño y mencionó como el último gran referente del club. “El Chícharo fue el último que tuvo Chivas como referente y después salió al extranjero. Ahora que regresa, pues le tocó la etapa de la decadencia, más aparte con los problemas que ha traído, tanto sociales como extracancha”, sentenció.