Sus buenos rendimientos motivaron que en más de una ocasión, la afición rojiblanca pidiera por su oportunidad con el primer equipo. Ganó dos títulos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, apareció siempre en momentos importantes; sin embargo, la chance con Chivas nunca llegó. Hablamos, claro, de Benjamín Sánchez.

El delantero nacido en Villa de Álvarez tuvo un largo recorrido por las Fuerzas Básicas rojiblancas, siendo uno de los elementos más destacados en cada categoría. Incluso, llegó prácticamente al centenar de partidos con el Tapatío: 91 encuentros en los que marcó 19 goles y ganó dos títulos.

Benja Sánchez formó parte de las conquistas del Filial en Expansión, primero con la conducción de Gerardo Espinoza y más tarde con Arturo Ortega y Pepe Meléndez. Tras ganar el último Trofeo de Campeones, se resolvió que su etapa en la institución estaba concluida, pues no iba a ser tenido en cuenta para el primer equipo, por lo que buscó nuevos caminos.

De esta manera, Benja Sánchez se sumó al proyecto del Irapuato, en el que busca destacar nuevamente para poder seguir dando pasos en su carrera. De momento, su equipo hace una buena campaña en el Apertura 2025 y el delantero lleva tres goles en el torneo. Este viernes, el canterano rojiblanco se enfrentará a muchos de sus excompañeros, en busca de una especie de revancha contra el Tapatío.

Tapatío, al borde de la eliminación

Para los dirigidos por Arturo Ortega, se trata de un compromiso fundamental, ya que Tapatío se ubica en 12° lugar, a tres puntos de la clasificación a Liguilla, pero con otros tres equipos por delante. El Filial debe ganar para llegar bien parado a la última jornada en busca del boleto a la siguiente fase.