La cantera rojiblanca ha vuelto a demostrar la calidad existente en Verde Valle y lo importante que puede ser para la plantilla del primer equipo de Chivas. Rendimientos como los de Armando González o Santiago Sandoval en este Apertura 2025 dejaron claro la importancia de contar con unas Fuerzas Básicas preparadas para cuando lleguen las oportunidades.

En ese sentido, es sabido que el Tapatío, filial rojiblanco, es el paso más cercano a la plantilla principal. Por eso, a pesar de una decepcionante campaña en la que no se logró clasificar a Liguilla, te contamos qué jugadores de la plantilla podrían ser útiles para Gabriel Milito de cara al Clausura 2026.

Francisco Méndez

El “Pájaro”, defensor central de 1,86m, tiene 20 años y destaca por su capacidad física, pero también por una condiciones técnica más que interesante. Zurdo, con buena salida de balón, se ha consolidado en el último año como titular del Tapatío y podría ser una buena alternativa para Gabriel Milito de cara al Clausura 2026, sobre todo al ser zurdo, un perfil que no abunda en el mercado y la Liga MX.

Francisco Méndez jugó 13 de 14 partidos posibles en la fase regular del Apertura 2025 (Imago7)

Enrique Ledesma

Otro elemento interesante es el mediocampista de 21 años, también zurdo, con gran capacidad técnica. Ledesma ya lleva un tiempo en el Tapatío y anteriormente destacó con la categoría Sub-23, donde fue campeón junto a nombres como Armando González y Mateo Chávez. “Quique” tiene lectura para jugar entre líneas y un gran golpeo de balón, por lo que podría ser otra variante a considerar del centro del campo hacia adelante.

Ledesma destaca por capacidad técnica, juego entre líneas y balón parado (Imago7)

Sergio Aguayo

Finalmente, el delantero de 22 años llegó al Tapatío en el mercado pasado y ya completó su primer año con el Filial en la Liga de Expansión MX. Este torneo, con su triplete ante Dorados, terminó con ocho goles, siendo el máximo goleador del equipo. Aguayo tiene buenos movimientos y capacidad goleadora, e incluso ya estuvo contemplado por Gabriel Milito para la Leagues Cup 2025, aunque no vio minutos.