En Chivas todo el mundo se alista de la mejor manera para el debut ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, dan a conocer que el Guadalajara estaría muy cerca de incorporar a Jesús Hernández, canterano de Querétaro que se unirá al ataque de Tapatío para el siguiente año.

El conjunto rojiblanco tiene como objetivo cerrar su mercado de fichajes en el primer equipo con un defensor. De momento se han escuchado una serie de nombres, pero ninguno termina de caer en Verde Valle.

A pesar de esta situación Chivas pretende sumar de Tapatío y las Subs a varios jugadores entre los que se destaca Sergio Aguayo, Samir Inda y Francisco Méndez. Es por este motivo que la directiva del Guadalajara estaría cerca de cerrar la llegada de Jesús Hernández, canterano de Querétaro.

“Jesús Hernández deja Querétaro y su destino sería Tapatío. Nada cerrado pero muy adelantado para incorporarse a la institución rojiblanca”, reportó Yeudiel Pacheco, especialista de Fox Sports en fuerzas básicas, en su cuenta de X. Cabe destacar que el futbolista de los Gallos Blancos se sumaría a la dirección técnica de Pepe Meléndez.

¿De qué juega Jesús Hernández?

Jesús Hernández es un futbolista de 21 años que surgió de la cantera de Querétaro, club que lo hizo debutar en el Apertura 2022, y juega como centro delantero. Cabe destacar que en el Apertura 2025 fue convocado a nueve de 17 partidos con los Gallos Blancos y sumó 152 minutos, mientras que en la Sub21 anotó cuatro en 353 minutos.