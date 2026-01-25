Uno de los jugadores que no termina de dar dolor de cabeza en Chivas es sin duda Alan Pulido, quien no entra en planes de Gabriel Milito y que el Guadalajara tendría que pagar 1.8 millones de dólares por lo que del 2026. En medio de este contexto, José María Garrido reveló que la publicación del atacante sobre su viaje lo hizo para llamar la atención y que nadie en la Liga MX preguntó por él.

El entrenador argentino se destaca por ser exigente y no soportar la displicencia de los jugadores por el tipo de juego que le gusta que tenga su equipo. A su vez, no tolera que los jugadores experimentados tengan ese tipo de comportamiento porque considera que deben dar el ejemplo.

Por esta razón y por el nivel demostrado, Gabriel Milito decidió cepillar a Alan Pulido y la directiva de Chivas tiene problemas para encontrarle acomodo por el alto salario que tiene. En medio de este contexto y con los rumores que lo vinculan con Rayados de Monterrey, el atacante da de qué hablar en redes sociales con una foto tomándose un jet privado.

Alan Pulido da de qué hablar en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

José María Garrido reveló la verdad sobre el atacante rojiblanco y señaló que lo hace para llamar la atención. “El tema de Alan Pulido no está para nada sencillo para la directiva del Guadalajara. Se ha especulado demasiado y lo malo que se ha especulado gracias a que el mismoAlan está dando píe a ello. Ya sabemos cómo es Alan Pulido. Le gusta blofear en las redes sociales. Percepción alterada”, reportó Chema en su canal de Youtube.

Y agregó: “Hasta donde tengo entendido y donde hemos seguido preguntando es que por Alan Pulido no hay interés de nadie. Ni de Rayados, ni de Tigres, ni de Xolos, ni del Puebla, ni de Mazatlán ni de ningún otro equipo”.

Alan Pulido desmiente llegada a Rayados de Monterrey

Por otro lado, en redes sociales Alan Pulido se encargó de desmentir su salida de Chivas para llegar a Rayados de Monterrey. Con unos emoticones de risa el futbolista rojiblanco le contestó al periodista Ernesto Chavana, quien le daba la bienvenida a la Pandilla de Nuevo León.