Tras la salida de Germán Berterame, Rayados de Monterrey tiene como prioridad la contratación de un delantero y en medio de los rumores que vinculan a Alan Pulido con el equipo regiomontano, surgió información de que la directiva de “La Pandilla” tiene en la mira a otro atacante.

De acuerdo con información de Mediotiempo, es Uros Durdevic, futbolista de los Rojinegros del Atlas, el que estaría más cerca de concretarse, a pesar de que en Guadalajara, Jalisco, nieguen una oferta.

Según la fuente antes mencionada, el perfil del serbio gusta mucho en la cúpula de Rayados de Monterrey debido a su potencia física, su habilidad para jugar de espaldas al arco y su presencia en el área.

El futuro de Pulido sigue en el aire.

Pulido responde con emojis a rumores que lo vinculan con Monterrey

En medio de esto, Alan Pulido compartió una historia en Instagram antes de abordar un avión, lo que alimentó más la información del periodista de TUDN, Gabriel Sainz, de que un futbolista de Chivasestaría viajando este sábado a la Sultana del Norte para escuchar una oferta de “La Pandilla”.

No obstante, Alan Pulido habría desmentido esta información en una publicación del reconocido comunicador regiomontano, Ernesto Chavana, donde le da la bienvenida, pero el atacante le respondió con cinco emojis de risa, de manera que su futuro sigue en el aire.

¿Cuáles son los equipos en los que ha jugado Alan Pulido?