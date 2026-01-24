Israel Reyes y Armando “Hormiga” González llamaron la atención tras una historia publicada en Instagram que rápidamente generó interacción entre los aficionados. En la fotografía, ambos futbolistas aparecen juntos durante la concentración de la Selección Mexicana, en un ambiente relajado, con miras al partido amistoso ante Bolivia.

La publicación muestra a los jugadores de Américay Chivascon el uniforme de entrenamiento del TRI, reflejando cercanía y compañerismo. La imagen fue acompañada por emojis, suficientes para provocar interacción entre seguidores que siguen de cerca el proceso del representativo azteca rumbo al Mundial de 2026.

Cabe mencionar que tanto Israel Reyes como la “Hormiga” González forman parte del grupo que busca consolidarse dentro del proyecto de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre.

Señalar que el enfrentamiento contra la Selección de Bolivia representa una nueva oportunidad para que ambos elementos muestren su nivel y sigan ganando terreno en la lista final del “Vasco” Aguirre, quien recientemente dijo que ya tiene casi definida su convocatoria para la Copa del Mundo.

La foto que refleja unidad en el campamento de la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el partido de Bolivia vs. México?

El partido de la Selección Mexicana ante Bolivia se llevará a cabo el domingo 25 de enero en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, a las 13:30 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por TV Azteca, TUDN y ViX.